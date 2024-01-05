Доллар вырос, евро упало: актуальные показатели валюты от НБУ

Падение длилось недолго, доллар снова вырос.

Согласно данным, размещенным на веб-портале Национального банка Украины, курс доллара США повысился после падения, имевшего место накануне торгов на межбанковском валютном рынке.

По результатам торгов, официальный курс на 8 января 2024 года составляет 38,0775 гривен за 1 доллар, что является повышением на +0,0363 гривен.

Курс евро на указанную дату составил 41,573 гривен за 1 евро, отражая снижение на -0,0935 гривен.

В рамках межбанковского валютного рынка наблюдалось небольшое изменение курса на 2 копейки, колеблясь в диапазоне 38,06-38,08 гривен за доллар в паре купля-продажа.

В то же время на наличном валютном рынке зафиксировано повышение курса доллара на 15 копеек, до уровня 39,20 гривен за доллар.

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