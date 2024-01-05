Долар виріс, євро впало: актуальні показники валюти від НБУ

Падіння тривало недовго, долар знову зріс.

Згідно з даними, розміщеними на веб-порталі Національного банку України, курс долара США підвищився після падіння, що мало місце напередодні торгів на міжбанківському валютному ринку.

За результатами торгів, офіційний курс на 8 січня 2024 року становить 38,0775 гривень за 1 долар, що є підвищенням на +0,0363 гривень.

Курс євро на вказану дату склав 41,573 гривень за 1 євро, відображаючи зниження на -0,0935 гривень.

У рамках міжбанківського валютного ринку спостерігалась невелика зміна курсу на 2 копійки, коливаючись в діапазоні 38,06-38,08 гривень за долар у парі купівля-продаж.

У той же час на готівковому валютному ринку зафіксовано підвищення курсу долара на 15 копійок, до рівня 39,20 гривень за долар.

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