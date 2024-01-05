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Поліцейським за бездіяльність в сфері боротьби з наркотиками загрожуватиме позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна

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Особа з інвалідністю І чи II групи при перетині кордону повинна надати ще й військово-облікові документи і дозвіл ТЦК на виїзд, — позиція апеляційного адмінсуду

Під час перетину кордону особа з інвалідністю І чи ІІ групи в пункті пропуску повинна також надати документи, що підтверджують виключення з військового обліку у зв`язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування, — апеляційний суд.

  1. В Україні

$500 за сприяння в отриманні пацієнтами групи інвалідності: викрили посадовицю МСЕК

23:03, 5 січня 2024
На Дніпропетровщині посадовиця центру медико-соціальної експертизи організувала корупційну схему.
$500 за сприяння в отриманні пацієнтами групи інвалідності: викрили посадовицю МСЕК
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Дніпропетровщині поліцейські знешкодили корупційну схему, яку організувала посадовиця центру медико-соціальної експертизи. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Встановлено, що службовиця обласного центру медико-соціальної експертизи, маючи вплив на членів МСЕК, отримувала від хворих неправомірну вигоду за розв’язання певних питань.

«Щоб безперешкодно отримати довідки, а надалі звернутися з ними для встановлення групи інвалідності, хворі пацієнти мали сплатити 500 доларів за кожну», - сказано у повідомленні.

4 січня на підставі зібраних доказів фігурантці повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У департаменті додають, що жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше ми писали, що особа з інвалідністю І чи II групи при перетині кордону повинна надати ще й військово-облікові документи і дозвіл ТЦК на виїзд, — позиція апеляційного адмінсуду.

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