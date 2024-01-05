$500 за сприяння в отриманні пацієнтами групи інвалідності: викрили посадовицю МСЕК

На Дніпропетровщині посадовиця центру медико-соціальної експертизи організувала корупційну схему.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Дніпропетровщині поліцейські знешкодили корупційну схему, яку організувала посадовиця центру медико-соціальної експертизи. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Встановлено, що службовиця обласного центру медико-соціальної експертизи, маючи вплив на членів МСЕК, отримувала від хворих неправомірну вигоду за розв’язання певних питань.

«Щоб безперешкодно отримати довідки, а надалі звернутися з ними для встановлення групи інвалідності, хворі пацієнти мали сплатити 500 доларів за кожну», - сказано у повідомленні.

4 січня на підставі зібраних доказів фігурантці повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У департаменті додають, що жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше ми писали, що особа з інвалідністю І чи II групи при перетині кордону повинна надати ще й військово-облікові документи і дозвіл ТЦК на виїзд, — позиція апеляційного адмінсуду.

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