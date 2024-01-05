У Сумах громаді повернули землі вартістю близько 5 млн грн

Судом скасовано рішення міськради про надання в оренду земельних ділянок загальною площею 0,56 га.

Фото: sumypost.com

Суд визнав незаконним та скасував рішення Сумської міської ради про надання в оренду земельних ділянок загальною площею 0,56 га та вартістю близько 5 млн в межах Сум. Також визнано недійсним укладений договір оренди та скасовано рішення про державну реєстрацію зазначених земель. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що у 2021 році рішенням міськради змінено цільове призначення та товариству з обмеженою відповідальністю передано в оренду дві земельні ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної ринкової інфраструктури. Земля була передана ТОВ в обхід торгів, оскільки на території є нерухоме майно площею 6,08 кв м, яке належить товариству.

Однак прокурори довели, що нерухомість знаходиться в аварійному стані та є непридатною для використання. При цьому незастосування земельних торгів допускається виключно у випадку, коли земельна ділянка надається з метою обслуговування та експлуатації існуючих об`єктів нерухомого майна, розташованих на цій землі. Більш того, земельні ділянки розташовані в зоні, що не передбачає будівництва багатоквартирного житлового будинку.

Суди всіх інстанцій погодились із доводами прокуратури, позов задоволено в повному обсязі. На даний час рішення суду набрало законної сили, землі повернуто територіальній громаді.

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