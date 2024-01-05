В Сумах общине вернули земли стоимостью около 5 млн грн

Суд отменил решение горсовета о предоставлении в аренду земельных участков общей площадью 0,56 га.

Суд признал незаконным и отменил решение Сумского городского совета о предоставлении в аренду земельных участков общей площадью 0,56 га и стоимостью около 5 млн. в пределах Сум. Также признан недействительным заключенный договор аренды и отменено решение о государственной регистрации указанных земель. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В 2021 году решением горсовета изменено целевое назначение и обществу с ограниченной ответственностью передано в аренду два земельных участка для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной рыночной инфраструктуры. Земля была передана ООО в обход торгов, поскольку на территории есть недвижимое имущество площадью 6,08 кв м, принадлежащее обществу.

Однако прокуроры доказали, что недвижимость находится в аварийном состоянии и непригодна для использования. При этом не применение земельных торгов допускается исключительно в случае, когда земельный участок предоставляется с целью обслуживания и эксплуатации существующих объектов недвижимого имущества, расположенных на этой земле. Более того, земельные участки расположены в зоне, не предполагающей строительства многоквартирного жилого дома.

Суды всех инстанций согласились с доводами прокуратуры, иск удовлетворен в полном объеме. В настоящее время решение суда вступило в законную силу, земли возвращены территориальной общине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.