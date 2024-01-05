В Украине создали робота-штурмовика, которого можно посылать в разведку

Наземный робот D-21-11 от Brave1 может осуществлять разнообразные боевые задачи.

Источник фото: Тelegram / FEDOROV

Украинские участники оборонного кластера Brave1 объявили о создании нового универсального робота под названием D-21-11, предназначенного для выполнения боевых задач и разведки. Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Наземный робот D-21-11 от Brave1 является высокофункциональной машиной, которая обладает автоматической турелью и может осуществлять различные боевые задачи. Его возможности включают проведение разведки, а также возможность штурмовать или защищать позиции в зоне боевых действий.

Одной из основных возможностей платформы является безопасная доставка боеприпасов и провизии для военных, особенно в опасных зонах. Кроме того, боевая часть робота D-11 уже успешно прошла испытания и получила положительные отзывы от военных. В планах разработчиков - интеграция натовских видов вооружения и повышение устойчивости к радиоэлектронной борьбе. Сейчас команда активно работает над масштабированием производства данной технологии.

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