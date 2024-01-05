В одном из районов Киева перекроют движение: где и почему

В Киеве перекроют движение на съезде с бульвара Михновского в направлении проспекта Лобановского.

В Киеве с 6 января будет перекрыто движение на съезде с бульв. Николая Михновского в направлении просп. Валерия Лобановского. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, ссылаясь на Центр организации дорожного движения.

Перекрытие дороги связано с проведением ремонтных работ. В этот период объезд будет осуществляться через ул. Саперно-Слободскую.

Коммунальное предприятие извиняется за временные неудобства.

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