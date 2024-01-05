Комиссия по журналистской этике осудила номер «Квартала 95» о переселенке из Скадовска

Комиссия отметила, что шутки не должны способствовать укоренению ложных стереотипов.

Комиссия по журналистской этике выступила с заявлением по поводу шуток о переселенцах в новогоднем выпуске «Квартала 95». Об этом сообщает пресс-служба КЖЭ.

Комиссия отмечает, что между юмором на чувствительные темы и дискриминацией есть очень тонкая граница.

«Свобода выражения взглядов защищает не только информацию или идеи, которые воспринимаются положительно или рассматриваются как безобидные или оставляют аудиторию безразличной, но и оскорбляющие, шокирующие или беспокоящие идеи. В то же время, важными элементами при анализе способности определенного юмора повлечь дискриминацию является контекст высказывания и объем его распространения», – отметили в КЖЭ.

Комиссия также обращает внимание на то, что медиа с большой аудиторией должны осознавать, что их эфиры имеют наибольшее влияние на формирование общественного мнения. Поэтому призывает проводить предвыпускную экспертизу материалов, проявляя особую внимательность к возможным проявлениям дискриминационного юмора и стереотипизации уязвимых групп.

«Юмор также не должен способствовать укоренению определенных, часто ошибочных, стереотипов в отношении представителей определенных групп и клеймить их неполноценными.

В прошлом этот прием широко использовался в продуктах, ориентированных на несколько рынков одновременно (украинский, российский, рынок так называемого СНГ) и привел не только к упрощенному пониманию этнополитической ситуации во многих странах, но и нормализовал для значительного количества украинского населения ощущение неполноценности собственной культуры», – добавили в КЖЭ.

Комиссия отметила удаление номера из YouTube и перемонтаж всего выпуска шоу.

«Это указывает на осознание телеканалом вредных последствий, к которому может привести распространение этого видео в будущем», - добавила КЖЭ.

Как ранее сообщалось, на телеканал «1+1» подали жалобу из-за номера «Квартала 95», в котором высмеяли жителей оккупированного Скадовска.

После этого «Квартал 95» принес извинения за номер о переселенке из Скадовска.

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