На «1+1» подали жалобу относительно номера «Квартала 95», в котором высмеяли жителей оккупированного Скадовска

Жалобу на телеканал «1+1» по поводу скандального номера подали в Комиссию по журналистской этике.

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На телеканал «1+1» подали жалобу в Комиссию по журналистской этике относительно номера «Квартала 95», в котором комики высмеяли жителей оккупированного Скадовска, передает Кавун.City.

Жалобу на телеканал в Комиссию по журналистской этике подала Евгения Вирлич.

«Такой номер, транслированный на всеукраинском медиа, в том числе — и на деоккупированной территории, вызвал возмущение жителей как Скадовска, так и всей Украины», — говорится в жалобе.

«Прошу уважаемую комиссию о рассмотрении данного заявления в форме публичного осуждения действий канала «1+1» и «Студии «Квартал 95» через публичную трансляцию указанного номера, дискриминирующего жителей оккупированных территорий Украины, в том числе женщин», - добавляет автор жалобы.

Отмечается, что новогодний выпуск «Студии «Квартал 95» на телеканале «1+1» вышел 31 декабря 2023 года.

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