На «1+1» подали скаргу через номер «Кварталу 95», у якому висміяли мешканців окупованого Скадовська

Скаргу на телеканал «1+1» щодо скандального номеру подали до Комісії з журналістської етики.

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На телеканал «1+1» подали скаргу у Комісію із журналістської етики через номер «Кварталу 95», у якому коміки висміяли мешканців окупованого Скадовська, передає Кавун.City.

Скаргу на телеканал до Комісії з журналістської етики подала Євгенія Вірлич.

«Такий номер, трансльований на всеукраїнському медіа, зокрема — і на деокупованій території, спричинив обурення мешканців як Скадовська, так і всієї України», — йдеться у скарзі.

«Прошу шановну комісію про розгляд даної заяву у формі публічного осуду дій каналу «1+1» та «Студії «Квартал 95» через публічну трансляцію зазначеного номера, який дискримінує мешканців окупованих територій України, зокрема жінок», - додає авторка скарги.

Зазначається, що новорічний випуск «Студії «Квартал 95» на телеканалі «1+1» вийшов 31 грудня 2023 року.

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