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Давид Арахамія вніс законопроект про зміни до процедури призначення Прем’єр-міністра та членів Кабміну

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував проект змін до закону про Кабмін щодо механізму призначення прем’єр-міністра України та міністрів.

Податкова посилює контроль за торгівлею на інтернет-майданчиках

Продавав через OLX мопеди іноземного виробництва без застосування РРО, - податківці посилюють перевірки інтернет-продавців.

Президент Гарвардського університету йде у відставку після скандалу з плагіатом, який трапився після відсутності її реакції на антисемітизм в університетському містечку

Президент Гарвардського університету Клодін Гей зіткнулася з негативною реакцією через відсутність належного реагування на антисемітизм у кампусі, а згодом – з претензіями стосовно плагіату в її академічних роботах, - New York Times.

НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності

Зміна підходів до перевірки декларацій сприятиме більшій ефективності НАЗК, бо до відповідальності будуть притягати більше чиновників.

Засуджений стверджував, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, йому не повернули авто, - що вирішив Верховний Суд

Сторона захисту стверджувала, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, що передбачали повернення обвинуваченому автомобіля, який використовувався у злочинній діяльності, судом було застосовано до нього спеціальну конфіскацію.

  1. В Україні

Російська атака на Київ: історія фотографії поліцейського з котиком біля пошкодженого будинку

23:21, 3 січня 2024
Стала відомо історія фотографії поліцейського з котиком у рушнику біля пошкодженого росіянами будинку у Києві.
Російська атака на Київ: історія фотографії поліцейського з котиком біля пошкодженого будинку
Джерело фото: libkos /instagram
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Під час порятунку людей із багатоповерхівки в Солом'янському районі, що постраждала через російський ракетний обстріл, поліцейський врятував котика.

Фото праоохоронця з врятованим улюбленцем із пошкодженого будинку у Києві облетіло мережу.

У Національній поліції розповіли журналістам, що двоє мешканців будинку шукали своїх домашніх улюбленців і не хотіли без них виходити з потрощеного помешкання.

Поліцейські полку особливого призначення №1 Ігор Березанський, Олександр Макієвський, Данило Хасая знайшли одного пухнастика та пообіцяли врятувати іншого. Вони евакуювали зі зруйнованої квартири подружжя. 

Ігор Березанський розшукав другого котика, загорнув його у рушник та передав господарям.

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