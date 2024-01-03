Російська атака на Київ: історія фотографії поліцейського з котиком біля пошкодженого будинку

Стала відомо історія фотографії поліцейського з котиком у рушнику біля пошкодженого росіянами будинку у Києві.

Джерело фото: libkos /instagram

Під час порятунку людей із багатоповерхівки в Солом'янському районі, що постраждала через російський ракетний обстріл, поліцейський врятував котика.

Фото праоохоронця з врятованим улюбленцем із пошкодженого будинку у Києві облетіло мережу.

У Національній поліції розповіли журналістам, що двоє мешканців будинку шукали своїх домашніх улюбленців і не хотіли без них виходити з потрощеного помешкання.

Поліцейські полку особливого призначення №1 Ігор Березанський, Олександр Макієвський, Данило Хасая знайшли одного пухнастика та пообіцяли врятувати іншого. Вони евакуювали зі зруйнованої квартири подружжя.

Ігор Березанський розшукав другого котика, загорнув його у рушник та передав господарям.

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