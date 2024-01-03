Российская атака на Киев: история фотографии полицейского с котиком возле поврежденного дома

Стала известна история фотографии полицейского с котом в полотенце возле поврежденного россиянами дома в Киеве.

Источник фото: libkos /instagram

Во время спасения людей из многоэтажки в Соломенском районе, которая пострадала из-за российского ракетного обстрела, полицейский спас котика.

Фото правоохранителя со спасенным любимцем из поврежденного дома в Киеве облетело сеть.

В Национальной полиции рассказали журналистам, что двое жильцов дома искали своих домашних любимцев и не хотели без них выходить из разбитого дома.

Полицейские полка особого назначения №1 Игорь Березанский, Александр Макиевский, Данило Хасая нашли одного пушистика и пообещали спасти другого. Они эвакуировали из разрушенной квартиры супругов.

Игорь Березанский разыскал второго котика, завернул его в полотенце и передал хозяевам.

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