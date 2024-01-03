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Минюст возобновит проверки частных исполнителей, - Кабмин внес законопроект

Правительство внесло в Раду законопроект, по которому возобновляются проверки частных исполнителей, которые ранее были приостановлены.

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Минюст возобновит проверки частных исполнителей, - Кабмин внес законопроект

13:36, 3 января 2024
Правительство внесло в Раду законопроект, по которому возобновляются проверки частных исполнителей, которые ранее были приостановлены.
Минюст возобновит проверки частных исполнителей, - Кабмин внес законопроект
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Кабинет Министров предлагает отменить приостановку проверок частных исполнителей. Так, Правительство 3 января зарегистрировало в Верховной Раде законопроект 10389 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усилению защиты прав и свобод человека и гражданина во время принудительного исполнения решений»

А именно Правительством предлагается:

  • внести изменения в статью 48 Закона «Об исполнительном производстве», в соответствии с которыми механизм определения текущего счета должника для осуществления расходных операций, введенный в период действия военного положения, предлагается закрепить на постоянной основе: физические лица – должники, на средства которых наложен арест органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями, смогут совершать расходные операции с арестованного счета (в том числе со счета для зачисления заработной платы, пенсии, стипендии и других социальных выплат, являющихся единственным источником существования гражданина) на сумму в размере в течение одного календарного месяца не превышает 2 размеров минимальной заработной платы при условии, что такой счет определен для осуществления расходных операций в порядке, установленном Министерством юстиции;
  • внести изменения в статьи 39, 47 Закона «Об исполнительном производстве», согласно которым срок хранения присужденных Европейским судом средств на депозитном счете органа государственной исполнительной службы увеличивается до пяти лет;
  • внести изменения в статью 19 Семейного кодекса Украины об участии органа опеки и попечительства при рассмотрении представлений/заявлений государственных исполнителей, поданных в суд во время принудительного исполнения судебных решений с участием ребенка, и в статью 13 Закона «О социальной работе с семьями , детьми и молодежью» об установлении обязанности субъектов социальной работы с семьями, детьми и молодежью принимать участие в совершении исполнительных действий в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве»;
  • внести изменения в Закон «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов» в части отмены действия подпункта 3 пункта 6-1 раздела IV «Заключительные и переходные положения» настоящего Закона, что позволит восстановить контроль Министерства юстиции Украины за деятельностью частного исполнителя путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Напомним, что пункт, который предлагает отменить Правительство, предусматривает, что во время военного положения плановые и внеплановые проверки деятельности частных исполнителей не проводятся, кроме предусмотренных подпунктом 9 проверок частных исполнителей, относительно которых есть сомнения в факте осуществления ими своей деятельности в офисе частного исполнителя.

Автор: Наталя Мамченко 

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