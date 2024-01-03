В Украине значительно возросло количество сообщений о заминировании учреждений правосудия

В декабре было осуществлено более 66 сообщений о возможном заминировании 332 зданий судов.

Служба судебной охраны сообщила, что в течение декабря количество сообщений о возможных заминированиях объектав судебной ветви власти увеличилось втрое по сравнению с ноябрем. Об этом говорится в пресс-службе ССО.

В общей сложности было осуществлено более 66 сообщений о возможном заминировании 332 зданий судов, органов и учреждений системы правосудия. При этом ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

Как видно на карте, больше всего сообщений о «минировании» было в Киевской и Харьковской областях.

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