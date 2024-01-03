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Не повернення, а відмова у відкритті провадження, — Верховний Суд висловився стосовно дій апеляційного суду у разі, якщо ухвала не підлягає апеляційному оскарженню

Якщо ухвала суду першої інстанції не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, апеляційний суд повинен ухвалити рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження, а не про повернення апеляційної скарги.

Верховний Суд пояснив, коли апеляційний суд не має права продовжувати перегляд вироку в частині засудження особи

Апеляційний суд спочатку закрив провадження, а потім продовжив розгляд апеляційних скарг у вже закритому провадженні, хоча законом не передбачено проведення будь-яких процесуальних дій після закриття кримінального провадження.

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Уряд вніс до Ради законопроект, за яким відновлюються перевірки приватних виконавців, які раніше були призупинені.

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Посади суддів апеляційних судів планують обійняти одразу три члена ВРП Юлія Бокова, Микола Мороз та Інна Плахтій.

  1. В Україні

В Україні значно зросла кількість повідомлень про замінування установ системи правосуддя

13:53, 3 січня 2024
У грудні було здійснено понад 66 повідомлень про можливі замінування 332 будівель судів.
В Україні значно зросла кількість повідомлень про замінування установ системи правосуддя
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Служба судової охорони повідомила, що впродовж грудня кількість повідомлень про можливі замінування об'єктів судової гілки влади збільшилась втричі порівняно із листопадом. Про це йдеться у пресслужбі ССО.

Зазначається, що загалом було здійснено понад 66 повідомлень про можливі замінування 332 будівель судів, органів та установ системи правосуддя. При цьому у жодному з випадків інформація не підтвердилася.

Як видно на карті, найбільше повідомлень про «мінування» судових установ було на Київщині та Харківщині.

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