В Україні значно зросла кількість повідомлень про замінування установ системи правосуддя

Служба судової охорони повідомила, що впродовж грудня кількість повідомлень про можливі замінування об'єктів судової гілки влади збільшилась втричі порівняно із листопадом. Про це йдеться у пресслужбі ССО.
Зазначається, що загалом було здійснено понад 66 повідомлень про можливі замінування 332 будівель судів, органів та установ системи правосуддя. При цьому у жодному з випадків інформація не підтвердилася.
Як видно на карті, найбільше повідомлень про «мінування» судових установ було на Київщині та Харківщині.
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