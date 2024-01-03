Пенсії, зарплати та прожитковий мінімум в Україні зросли: Денис Шмигаль назвав нові суми та коли індексація

За словами Прем’єр-міністра, пенсії та допомоги будуть платити вчасно.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Минулого року Україна демонструвала зразкове виконання соціальних зобов’язань, а у структурі видатків зведеного бюджету соцвиплати займали понад 12%. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на першому у 2024 році засіданні Уряду.

«Цьогоріч це також буде одним із наших пріоритетів. Пенсії та допомоги будемо платити вчасно. Маємо внутрішні ресурси, а також підтримку від наших партнерів», - зазначив він та наголосив, що конфіскація російських активів — це посилення нашої стійкості. А також можливе джерело фінансування ключових пріоритетів бюджету.

За словами Прем’єр-міністра, з 1 січня в Україні оновилася низка соціальних стандартів:

Мінімальна зарплата зросла на 6% з 6 700 грн до 7 100 грн. Ще одне її підвищення заплановане на весну.

Прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12%, до 2 920 грн.

Мінімальна пенсія в Україні підвищилася з 2 093 грн до 2 361 грн. У планах — індексація пенсій з 1 березня.

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