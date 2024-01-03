Пенсии, зарплаты и прожиточный минимум в Украине выросли: Денис Шмыгаль назвал новые суммы и когда индексация

По словам Премьер-министра, пенсии и помощь будут платить вовремя.

Источник фото: kmu.gov.ua

В прошлом году Украина демонстрировала примерное выполнение социальных обязательств, а в структуре расходов сводного бюджета соцвыплаты занимали более 12%. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на первом в 2024 году заседании Правительства.

«В этом году это также будет одним из наших приоритетов. Пенсии и помощь будем платить вовремя. Имеем внутренние ресурсы, а также поддержку от наших партнеров», - отметил он и подчеркнул, что конфискация российских активов — это усиление нашей устойчивости. А также возможный источник финансирования ключевых приоритетов бюджета.

По словам Премьер-министра, с 1 января в Украине обновился ряд социальных стандартов:

Минимальная зарплата выросла на 6% с 6 700 грн до 7 100 грн. Еще одно ее повышение запланировано на весну.

Прожиточный минимум увеличился в среднем на 12%, до 2 920 грн.

Минимальная пенсия в Украине повысилась с 2 093 грн до 2 361 грн. В планах индексация пенсий с 1 марта.

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