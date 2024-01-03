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Мінюст відновить перевірки приватних виконавців, - Кабмін вніс законопроект

Уряд вніс до Ради законопроект, за яким відновлюються перевірки приватних виконавців, які раніше були призупинені.

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Мінюст відновить перевірки приватних виконавців, - Кабмін вніс законопроект

13:36, 3 січня 2024
Уряд вніс до Ради законопроект, за яким відновлюються перевірки приватних виконавців, які раніше були призупинені.
Мінюст відновить перевірки приватних виконавців, - Кабмін вніс законопроект
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Кабінет Міністрів пропонує скасувати зупинку перевірок приватних виконаців. Так, Уряд 3 січня зареєстрував у Верховній Раді законопроект 10389 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту прав і свобод людини і громадянина під час примусового виконання рішень»

А саме Урядом пропонується:

  • внести зміни до статті 48 Закону «Про виконавче провадження», відповідно до яких механізм визначення поточного рахунку боржника для здійснення видаткових операцій, запроваджений у період дії воєнного стану, пропонується закріпити на постійній основі: фізичні особи – боржники, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, зможуть здійснювати видаткові операції з арештованого рахунку (у тому числі з рахунку для зарахування заробітної плати, пенсії, стипендії та інших соціальних виплат, які є єдиним джерелом існування громадянина) на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує 2 розмірів мінімальної заробітної плати, за умови, що такий рахунок визначений для здійснення видаткових операцій у порядку, встановленому Міністерством юстиції;
  • внести зміни до статей 39, 47 Закону «Про виконавче провадження», відповідно до яких строк зберігання присуджених Європейським судом коштів на депозитному рахунку органу державної виконавчої служби збільшується до п’яти років;
  • внести зміни до статті 19 Сімейного кодексу України щодо участі органу опіки та піклування під час розгляду подань/заяв державних виконавців, поданих до суду під час примусового виконання судових рішень за участі дитини, та до статті 13 Закону «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» щодо встановлення обов’язку суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю брати участь у вчиненні виконавчих дій відповідно до Закону «Про виконавче провадження»;
  • внести зміни до Закону «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» в частині скасування дії підпункту 3 пункту 6-1 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону, що дозволить відновити контроль Міністерства юстиції України за діяльністю приватного виконавця шляхом проведення планових і позапланових перевірок тощо.

Нагадаємо, що пункт, який пропонує скасувати Уряд, наразі передбачає, що під час воєнного стану планові та позапланові перевірки діяльності приватних виконавців не проводяться, крім передбачених підпунктом 9  перевірок приватних виконавців, стосовно яких є сумніви щодо факту здійснення ними своєї діяльності в офісі приватного виконавця.

Автор: Наталя Мамченко 

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