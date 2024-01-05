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  1. В Україні

Комісія з журналістської етики засудила номер «Кварталу 95» про переселенку зі Скадовська

16:19, 5 січня 2024
Комісія зазначила, що жарти не мають сприяти вкоріненню хибних стереотипів.
Комісія з журналістської етики засудила номер «Кварталу 95» про переселенку зі Скадовська
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Комісія з журналістської етики виступила із заявою щодо жартів про переселенців в новорічному випуску «Кварталу 95». Про це повідомляє пресслужба КЖЕ.

Комісія зазначає, що між гумором на чутливі теми та дискримінацією є дуже тонка межа.

«Свобода вираження поглядів захищає не лише інформацію чи ідеї, які сприймаються позитивно або розглядаються як необразливі чи залишають аудиторію байдужою, а й ідеї, які ображають, шокують або турбують. Водночас важливими елементами при аналізі здатності певного гумору спричинити дискримінацію є контекст висловлювання та обсяг його поширення», – зауважили в КЖЕ.

Комісія також звертає увагу на те, що медіа з великою аудиторією мають бути свідомими того, що їхні ефіри мають чи не найбільший вплив на формування суспільної думки. А тому закликає проводити передвипускову експертизу матеріалів, проявляючи особливу уважність до можливих проявів дискримінаційного гумору та стереотипізації вразливих груп.

«Гумор також не має сприяти вкоріненню певних, часто хибних, стереотипів щодо представників певних груп та таврувати їх меншовартісними.

В минулому цей прийом широко використовувався в продуктах, орієнтованих на декілька ринків водночас (український, російський, ринок так званої СНД), та призвів не лише до спрощеного розуміння етнополітичної ситуації в багатьох країнах, а й нормалізував для значної кількості українського населення відчуття неповноцінності власної культури», – додали у КЖЕ.

Комісія відзначила видалення номеру з YouTube та перемонтаж усього випуску шоу.

«Це вказує на усвідомлення телеканалом шкідливих наслідків, до якого може призвести поширення цього відео в майбутньому», – додала КЖЕ.

Як раніше повідомлялося, на телеканал «1+1» подали скаргу через номер «Кварталу 95», у якому висміяли мешканців окупованого Скадовська.

Після цього «Квартал 95» вибачився за номер про переселенку зі Скадовська.

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