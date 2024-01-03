«Квартал 95» вибачився за номер про переселенку зі Скадовська

Скандальний номер про Скадовськ виріжуть із програми «Новорічний вечірній квартал».

Студія "Квартал 95" у своєму новорічному шоу випустила жарт про переселенку зі Скадовська. Номер викликав обурення українців. Пресслужба «1+1 media» прокоментувала ситуацію "Детектора медіа".

"Ми розуміємо суспільне обурення і приносимо вибачення аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців. У випусках "Вечірнього кварталу" команда жартує над собою, підіймає актуальні теми, інколи гіперболізуючи їх, адже це один із законів гумору. Це був саме такий випадок", — йдеться у повідомленні.

В «1+1 media» пообіцяли, що випуск "Новорічного кварталу" перемонтують і оприлюднять на платформах каналу без цього номера.

Один з учасників сценки - Юрій Великий опублікував вибачення з цього приводу.

Він зазначив, що якби "смішний каламбур" вийшов би з назви іншого українського міста, то в ньому була б використана назва іншого міста. Комік визнав, що можливо "дійсно, в цій ситуації, недоречно було для жартів обирати саме Скадовськ, який сьогодні знаходиться під ворожою окупацією".

"Але, цей номер не про "с***і" і не про Скадовськ. Цей номер про людей, які в повсякденному спілкуванні не наважуються розмовляти українською, побоюючись того, що розмовляючи з помилками, вони якось не так будуть виглядати в очах інших людей. Тому головний меседж цього номеру в тому, що помилятись не соромно. Соромно в своїй країні не розмовляти рідною мовою", - сказав він.

Великий додав, що у номер, який засудило суспільство, його колеги вкладали "виключно позитивний меседж", щоб "замотивувати російськомовних людей переходити на українську".

"Скадовськ - це Україна. Скадовськ говорить українською. Слава Україні!" - резюмував він.

Нагадаємо, що на "1+1" подали скаргу через номер "Кварталу 95", у якому висміяли мешканців окупованого Скадовська.

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