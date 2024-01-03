Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд роз’яснив, з якого моменту рахується строк на оскарження ухвали слідчого судді

Незалежно від участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції для особи, яка тримається під вартою, строк на оскарження ухвали слідчого судді рахується з моменту вручення їй копії судового рішення.

В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, - проект Плану Ukraine Facility

Проект Плану Уряду Ukraine Facility для отримання пакету підтримки від Євросоюзу на 50 млрд євро передбачає створення Єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Давид Арахамія вніс законопроект про зміни до процедури призначення Прем’єр-міністра та членів Кабміну

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зареєстрував проект змін до закону про Кабмін щодо механізму призначення прем’єр-міністра України та міністрів.

Податкова посилює контроль за торгівлею на інтернет-майданчиках

Продавав через OLX мопеди іноземного виробництва без застосування РРО, - податківці посилюють перевірки інтернет-продавців.

Президент Гарвардського університету йде у відставку після скандалу з плагіатом, який трапився після відсутності її реакції на антисемітизм в університетському містечку

Президент Гарвардського університету Клодін Гей зіткнулася з негативною реакцією через відсутність належного реагування на антисемітизм у кампусі, а згодом – з претензіями стосовно плагіату в її академічних роботах, - New York Times.

  1. Відео
  2. / В Україні

Новий обмін полоненими: Кирило Буданов повідомив, що серед звільнених є захисники Чорнобильської АЕС, відео

19:03, 3 січня 2024
За словами глави ГУР, обмін готувався досить довго - участь в організації процесу брали ОАЕ.
Новий обмін полоненими: Кирило Буданов повідомив, що серед звільнених є захисники Чорнобильської АЕС, відео
Фото: Володимир Зеленський
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Як ми писали, 3 січня, відбувся обмін полоненими вперше за достатньо довгий час. Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що серед звільнених є захисники Чорнобильської АЕС.

За словами Буданова,  обмін готувався досить довго - участь в організації процесу брали ОАЕ. 

Серед звільнених є зокрема бойовий медик, захисники Азовсталі, острова Зміїний, захисники ЧАЕС, які потрапили в полон у перші дні повномасштабного вторгнення.

Додому сьогодні повернулися 230 людей. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду