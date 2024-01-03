Україна повернула з полону понад 200 військових та цивільних, відео

Серед них є ті, хто боронив Маріуполь та «Азовсталь».

У середу, 3 січня, Україна повернула з полону понад 200 військових та цивільних. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Серед них солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Президент зазначив, що частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь".

"Дякую всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі", - додав Президент.

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