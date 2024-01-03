Украина вернула из плена более 200 военных и гражданских, видео

Среди них есть те, кто защищал Мариуполь и «Азовсталь».

В среду, 3 января, Украина вернула из плена более 200 военных и гражданских. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальная гвардия, ВМС, пограничники. Президент отметил, что часть военных защищала Мариуполь и "Азовсталь".

"Благодарю всех, кто при всех трудностях возвращает наших людей домой! Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российском плену", - добавил Президент.

Это самый большой обмен военнопленными за время полномасштабного вторжения, сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Среди возвращенных военных:

- 130 представителей ВСУ (среди них ТрО – 14, ВМС – 14);

– 55 представителей Нацгвардии;

- 38 – Государственной пограничной службы;

-1 представитель Нацполиции.

Также домой вернулись шесть гражданских, которых оккупанты незаконно лишили свободы. Среди освобожденных из плена – пять женщин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.