СБУ установила четырех блогеров, опубликовавших видео вражеских «прилетов» по Киеву

Видео блогеров сразу подхватили вражеские каналы.

Служба безпеки встановила особи 4-х мешканців Києва, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованої ракетно-дронової атаки на Київ.

"Зранку 2 січня вони здійснили несанкціоновану відеозйомку ворожих "прильотів" по місту та розмістили відповідні медіафайли у соцмережах. Ці відео миттєво "підхопили" численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси спецслужб рф, зокрема телеграм-канал Шарія, якому інкримінують державну зраду", - ідеться в повідомленні.

Отриману інформацію окупанти та їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву.

Під час невідкладних заходів за місцями фактичного проживання "блогерів" виявлено мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту.

Наразі тривають комплексні перевірки, за результатами яких буде вирішуватись питання щодо притягнення винних до відповідальності.

СБУ вкотре наголосила на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів.

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