НБУ завершает обновление нормативно-правовой базы для рынка небанковских финуслуг

В НБУ уже утвердили три десятка нормативно-правовых актов для страховщиков, финансовых компаний и кредитных союзов.

Национальный банк Украины сообщил, что завершает обновление нормативно-правовой базы в соответствии с новыми Законами Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», «О страховании» и «О кредитных союзах». Об этом говорится в пресс-службе НБУ.

В Нацбанке отмечают, что в течение сентября – декабря Правлением НБУ утверждены три десятка нормативно-правовых актов для страховщиков, финансовых компаний и кредитных союзов, в частности:

- для страхового рынка (относительно классов страхования и заключения договоров по классам, системы управления, авторизации актуариев, регистрации брокеров и осуществления посреднической деятельности, обеспечения платежеспособности, учета договоров и защиты информации, добровольного выхода на рынок, тайны страхования и т.п.);

- для кредитных союзов (модельный устав, особенности деятельности объединенных кредитных союзов);

- для финансовых компаний и ломбардов (пруденциальные требования, регулирование деятельности компаний по предоставлению гарантий);

- по защите прав потребителей (надзор за соблюдением законодательства о защите прав потребителей финансовых и ограниченных платежных услуг, раскрытие информации о страховом продукте, особенности заключения договоров страхования, меры влияния за нарушение коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей);

- по Кредитному реестру НБУ (обновлено Положение о Кредитном реестре НБУ, правила взаимодействия финансовых компаний и кредитных союзов с НБУ по Кредитному реестру);

- по общим вопросам небанковского финансового рынка (авторизация предоставлятелей финансовых услуг, использование электронных подписей и печатей, тайна финансовой услуги, составление и представление отчетности, безвыездный надзор и надзор на консолидированной основе, инспекционные проверки, требования к документам, применение корректирующих мероприятий /мер раннего вмешательства /мер влияния, осуществление временной администрации страховщика/кредитного союза).

В НБУ добавляют, что все проекты до их утверждения Правлением Национального банка обсуждались с рынком путем обнародования общественного обсуждения на страницах официального Интернет-представительства НБУ, во время встреч и круглых столов с участием специалистов профильных департаментов НБУ.

После обсуждения готовятся к рассмотрению Правлением Национального банка ряд положений для кредитных союзов: о регулировании их деятельности, требованиях к системе управления, определении связанных лиц, реорганизации и ликвидации по решению общего собрания.

Ранее НБУ уточнил обязанность банков по мониторингу деловых отношений в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, и добавил новый индикатор подозрительности финансовых операций.

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