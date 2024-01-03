Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Давид Арахамия внес законопроект об изменениях в процедуре назначения Премьер-министра и членов Кабмина

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал проект изменений в закон о Кабмине по механизму назначения премьер-министра Украины и министров.

Налоговая усиливает контроль за торговлей на интернет-площадках

Продавал через OLX мопеды иностранного производства без применения РРО – налоговики усиливают проверки интернет-продавцов.

Президент Гарвардского университета уходит в отставку после скандала с плагиатом, который случился после отсутствия ее реакции на антисемитизм в университетском городке

Президент Гарвардского университета Клодин Гей столкнулась с негативной реакцией из-за отсутствия должного реагирования на антисемитизм в кампусе, а впоследствии – с претензиями по поводу плагиата в ее академических работах, - New York Times.

НАПК прогнозирует, что новые подходы к проверке деклараций увеличат количество чиновников, привлеченных к ответственности

Изменение подходов к проверке деклараций будет способствовать большей эффективности НАПК, потому что к ответственности будут привлечены больше чиновников.

Осужденный утверждал, что вопреки условиям соглашения о признании виновности ему не вернули авто, - что решил Верховный Суд

Сторона защиты утверждала, что вопреки условиям соглашения о признании виновности, предусматривавшим возврат обвиняемому автомобиля, который использовался в преступной деятельности, судом была применена к нему специальная конфискация.

  1. В Украине

НБУ завершает обновление нормативно-правовой базы для рынка небанковских финуслуг

17:44, 3 января 2024
В НБУ уже утвердили три десятка нормативно-правовых актов для страховщиков, финансовых компаний и кредитных союзов.
НБУ завершает обновление нормативно-правовой базы для рынка небанковских финуслуг
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Национальный банк Украины сообщил, что завершает обновление нормативно-правовой базы в соответствии с новыми Законами Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», «О страховании» и «О кредитных союзах». Об этом говорится в пресс-службе НБУ.

В Нацбанке отмечают, что в течение сентября – декабря Правлением НБУ утверждены три десятка нормативно-правовых актов для страховщиков, финансовых компаний и кредитных союзов, в частности:

- для страхового рынка (относительно классов страхования и заключения договоров по классам, системы управления, авторизации актуариев, регистрации брокеров и осуществления посреднической деятельности, обеспечения платежеспособности, учета договоров и защиты информации, добровольного выхода на рынок, тайны страхования и т.п.);

- для кредитных союзов (модельный устав, особенности деятельности объединенных кредитных союзов);

- для финансовых компаний и ломбардов (пруденциальные требования, регулирование деятельности компаний по предоставлению гарантий);

- по защите прав потребителей (надзор за соблюдением законодательства о защите прав потребителей финансовых и ограниченных платежных услуг, раскрытие информации о страховом продукте, особенности заключения договоров страхования, меры влияния за нарушение коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей);

- по Кредитному реестру НБУ (обновлено Положение о Кредитном реестре НБУ, правила взаимодействия финансовых компаний и кредитных союзов с НБУ по Кредитному реестру);

- по общим вопросам небанковского финансового рынка (авторизация предоставлятелей финансовых услуг, использование электронных подписей и печатей, тайна финансовой услуги, составление и представление отчетности, безвыездный надзор и надзор на консолидированной основе, инспекционные проверки, требования к документам, применение корректирующих мероприятий /мер раннего вмешательства /мер влияния, осуществление временной администрации страховщика/кредитного союза).

В НБУ добавляют, что все проекты до их утверждения Правлением Национального банка обсуждались с рынком путем обнародования общественного обсуждения на страницах официального Интернет-представительства НБУ, во время встреч и круглых столов с участием специалистов профильных департаментов НБУ.

После обсуждения готовятся к рассмотрению Правлением Национального банка ряд положений для кредитных союзов: о регулировании их деятельности, требованиях к системе управления, определении связанных лиц, реорганизации и ликвидации по решению общего собрания.

Ранее НБУ уточнил обязанность банков по мониторингу деловых отношений в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, и добавил новый индикатор подозрительности финансовых операций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Владислав Єгупенко
    Владислав Єгупенко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду