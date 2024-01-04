В Чернигове может появиться троллейбус, который подзаряжается во время движения

На постоянный маршрут троллейбус планируется запустить лишь после дополнительных испытаний с пассажирами.

Источник фото: Общественное Чернигов

В Чернигове планируется запустить троллейбус с автономным ходом. Как рассказал директор коммунального предприятия Руслан Емец, транспорт прошел несколько испытаний, по требованиям тендерной документации его должны дооборудовать.

Об этом пишет «Общественное».

На постоянный маршрут троллейбус планируется запустить лишь после дополнительных испытаний с пассажирами, говорят в коммунальном предприятии.

Только после этого решат, на каком маршруте он будет работать.

Источник фото: Общественное Чернигов

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