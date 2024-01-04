У Чернігові може з'явитися тролейбус, який підзаряджається під час руху

На постійний маршрут тролейбус планують запустити тільки після додаткових випробувань з пасажирами.

Джерело фото: Суспільне Чернігів

У Чернігові планують запустити тролейбус з автономним ходом. Як розповів директор комунального підприємства Руслан Ємець, транспорт пройшов декілька випробувань, за вимогами тендерної документації його мають дообладнати.

Про це пише «Суспільне».

На постійний маршрут тролейбус планують запустити тільки після додаткових випробувань з пасажирами, кажуть в комунальному підприємстві.

Лише після цього вирішать на якому маршруті він працюватиме.

Джерело фото: Суспільне Чернігів

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