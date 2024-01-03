Податкова посилює контроль за торгівлею на інтернет-майданчиках

Продавав через OLX мопеди іноземного виробництва без застосування РРО, - податківці посилюють перевірки інтернет-продавців.

Державна податкова служба повідомила, що працівниками підрозділу фактичних перевірок у Миколаївській області під час чергової перевірки суб’єкта господарювання, що здійснює реалізацію підакцизних товарів за допомогою Інтернет-платформи «OLX» у місті Миколаєві, встановлено факти продажу мопедів іноземного виробництва без застосування РРО/ПРРО та належного ведення обліку товарних запасів на загальну суму понад 250 тис. грн, що свідчить про порушення продавцем п.1, 2 та п. 12 ст. 3 Закону про РРО.

«ДПС акцентує увагу, що виконання вимог законодавства, напряму чи опосередковано пов’язаного із поповненням державної скарбниці, є обов’язком кожного платника податків», зазначили у податковій.

Там нагадали, що правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон від 6 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг». При цьому застосування РРО/ПРРО є обов’язковим при проведенні розрахунків у готівковій формі та/або з використанням електронних платіжних засобів за продані товари, у тому числі через відомі Інтернет-платформи.

Наразі продаж товарів через мережу інтернет не звільняє платників податків від державної реєстрації, а також, у разі здійснення оплати за товари у готівковій формі, від застосування РРО/ПРРО.

Також у ДПС розповіли, що працівниками відділу фактичних перевірок підрозділу податкового аудиту у Тернопільській області в ході проведення фактичної перевірки інтернет-магазину, який здійснює реалізацію гумових виробів, виявлено найманого працівника без укладення трудового договору та встановлені порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги).

За результатами проведеної фактичної перевірки на порушника складено матеріали перевірки та протоколи про адміністративні правопорушення. Крім того, копії матеріалів перевірки передані до територіального управління Державної служби України з питань праці для вжиття відповідних заходів та застосування до порушника штрафних санкцій.

Державна податкова служба застерігає фізичних осіб та інших суб’єктів господарювання про недопустимість здійснення господарської діяльності без держреєстрації та звертає увагу щодо обов’язкового застосування РРО/ПРРО при продажу товарів через мережу інтернет у разі здійснення оплати за товари у готівковій формі.

Автор: Наталя Мамченко

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