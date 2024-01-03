SpaceX Ілона Маска запустила супутники Starlink із підключенням до смартфонів

Ілон Маск заявив, що SpaceX запустила перші супутники Starlink з функцією Direct to Cell – прямим підключенням до смартфонів.

Джерело фото: getty

Ілон Маск відзвітував про запуск на орбіту перших супутників Starlink, що підтримують технологію передачі даних на звичайні смартфони. Супутники необхідні для роботи сервісу Starlink Direct to Cell.

За словами Маска, це дасть змогу забезпечити мобільний зв’язок у будь-якій точці Землі.

«Зауважте, що вона підтримує лише ~7 Мб на промінь, а вони дуже великі, тому, хоча це чудове рішення для місць, де немає стільникового зв’язку, воно не може конкурувати з наявними наземними стільниковими мережами», - написав Маск.

Як пише «ITC», сервіс обіцяє безперешкодний доступ до тексту, голосу та даних для LTE-телефонів по всьому світу. Direct to Cell працюватиме з наявними телефонами з підтримкою LTE. Згідно з заявами компанії, «не потрібно вносити зміни в апаратне забезпечення, прошивку або спеціальні застосунки, забезпечуючи безперешкодний доступ до тексту, голосу та даних».

Джерело фото: twitter.com/SpaceX

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