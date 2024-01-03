Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податкова посилює контроль за торгівлею на інтернет-майданчиках

Продавав через OLX мопеди іноземного виробництва без застосування РРО, - податківці посилюють перевірки інтернет-продавців.

Президент Гарвардського університету йде у відставку після скандалу з плагіатом, який трапився після відсутності її реакції на антисемітизм в університетському містечку

Президент Гарвардського університету Клодін Гей зіткнулася з негативною реакцією через відсутність належного реагування на антисемітизм у кампусі, а згодом – з претензіями стосовно плагіату в її академічних роботах, - New York Times.

НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності

Зміна підходів до перевірки декларацій сприятиме більшій ефективності НАЗК, бо до відповідальності будуть притягати більше чиновників.

Засуджений стверджував, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, йому не повернули авто, - що вирішив Верховний Суд

Сторона захисту стверджувала, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, що передбачали повернення обвинуваченому автомобіля, який використовувався у злочинній діяльності, судом було застосовано до нього спеціальну конфіскацію.

Не повернення, а відмова у відкритті провадження, — Верховний Суд висловився стосовно дій апеляційного суду у разі, якщо ухвала не підлягає апеляційному оскарженню

Якщо ухвала суду першої інстанції не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, апеляційний суд повинен ухвалити рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження, а не про повернення апеляційної скарги.

  1. У світі

SpaceX Ілона Маска запустила супутники Starlink із підключенням до смартфонів

17:32, 3 січня 2024
Ілон Маск заявив, що SpaceX запустила перші супутники Starlink з функцією Direct to Cell – прямим підключенням до смартфонів.
SpaceX Ілона Маска запустила супутники Starlink із підключенням до смартфонів
Джерело фото: getty
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Ілон Маск відзвітував про запуск на орбіту перших супутників Starlink, що підтримують технологію передачі даних на звичайні смартфони. Супутники необхідні для роботи сервісу Starlink Direct to Cell.

За словами Маска, це дасть змогу забезпечити мобільний зв’язок у будь-якій точці Землі.

«Зауважте, що вона підтримує лише ~7 Мб на промінь, а вони дуже великі, тому, хоча це чудове рішення для місць, де немає стільникового зв’язку, воно не може конкурувати з наявними наземними стільниковими мережами», - написав Маск.

Як пише «ITC», сервіс обіцяє безперешкодний доступ до тексту, голосу та даних для LTE-телефонів по всьому світу. Direct to Cell працюватиме з наявними телефонами з підтримкою LTE. Згідно з заявами компанії, «не потрібно вносити зміни в апаратне забезпечення, прошивку або спеціальні застосунки, забезпечуючи безперешкодний доступ до тексту, голосу та даних».

Джерело фото: twitter.com/SpaceX

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Владислав Єгупенко
    Владислав Єгупенко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду