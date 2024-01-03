У Токіо дівчина з ножем напала на пасажирів у вагоні потяга, відео

Внаслідок нападу в Токіо постраждали чотири особи.

Фото: NHK

У Токіо невідома дівчина здійснила напад на пасажирів у вагоні потяга, повідомляє місцеве видання NHK.

Внаслідок інциденту, 4 особи отримали поранення, їх доправили до лікарні.

Зазначається, що близько 23:00 за місцевим часом до поліції надійшло повідомлення про те, що жінка розмахувала ножем у поїзді, який стоїть на станції Акіхабара в Токіо.

Жінку вже затримали правоохоронці. Наразі слідство з'ясовує її мотиви.

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