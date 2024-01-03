АМКУ оштрафував виробника з Одеси за використання позначення «Prosecco»

Антимонопольний комітет оштрафував майже на 1 млн грн виробника з Одеської області за неправомірне використання позначення «Prosecco».

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Антимонопольний комітет України повідомив, що оштрафував ТОВ «Таїрово Вайнері» за неправомірне використання позначення «Prosecco», яке раніше почали використовувати учасники «Консорцю ді Тутела Делла Деномінаціоне ді Оріджине Контролата Просекко» (Італія).

Комітет розпочав справу за заявою Консорціуму по захисту найменування контрольованого за походженням «Prosecco», учасники якого експортують виноробну продукцію під цим позначенням на територію України.

ТОВ «Таїрово Вайнері» почало використовувати позначення Prosecco у маркуванні власної виноробної продукції пізніше за учасників вищезазначеного Консорціуму та без отримання їх дозволу (згоди).

Як встановив АМКУ, такі дії могли призвести до змішування діяльності ТОВ «Таїрово Вайнері» із діяльністю учасників Консорціуму та надати неправомірні переваги у конкуренції внаслідок використання ділової репутації таких учасників. Про зазначене свідчать результати опитування споживачів, проведеного Комітетом.

Антимонопольний комітет ухвалив рішення, яким постановив визнати дії ТОВ «Таїрово Вайнері» порушенням статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та накласти на відповідача штраф у розмірі 946 909 грн.

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