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Продавав через OLX мопеди іноземного виробництва без застосування РРО, - податківці посилюють перевірки інтернет-продавців.

Президент Гарвардського університету йде у відставку після скандалу з плагіатом, який трапився після відсутності її реакції на антисемітизм в університетському містечку

Президент Гарвардського університету Клодін Гей зіткнулася з негативною реакцією через відсутність належного реагування на антисемітизм у кампусі, а згодом – з претензіями стосовно плагіату в її академічних роботах, - New York Times.

НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності

Зміна підходів до перевірки декларацій сприятиме більшій ефективності НАЗК, бо до відповідальності будуть притягати більше чиновників.

Засуджений стверджував, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, йому не повернули авто, - що вирішив Верховний Суд

Сторона захисту стверджувала, що усупереч умовам угоди про визнання винуватості, що передбачали повернення обвинуваченому автомобіля, який використовувався у злочинній діяльності, судом було застосовано до нього спеціальну конфіскацію.

Не повернення, а відмова у відкритті провадження, — Верховний Суд висловився стосовно дій апеляційного суду у разі, якщо ухвала не підлягає апеляційному оскарженню

Якщо ухвала суду першої інстанції не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, апеляційний суд повинен ухвалити рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження, а не про повернення апеляційної скарги.

  1. В Україні

АМКУ оштрафував виробника з Одеси за використання позначення «Prosecco»

17:11, 3 січня 2024
Антимонопольний комітет оштрафував майже на 1 млн грн виробника з Одеської області за неправомірне використання позначення «Prosecco».
АМКУ оштрафував виробника з Одеси за використання позначення «Prosecco»
Джерело фото: pixabay.com
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Антимонопольний комітет України повідомив, що оштрафував ТОВ «Таїрово Вайнері» за неправомірне використання позначення «Prosecco», яке раніше почали використовувати учасники «Консорцю ді Тутела Делла Деномінаціоне ді Оріджине Контролата Просекко» (Італія).

Комітет розпочав справу за заявою Консорціуму по захисту найменування контрольованого за походженням «Prosecco», учасники якого експортують виноробну продукцію під цим позначенням на територію України.

ТОВ «Таїрово Вайнері» почало використовувати позначення Prosecco у маркуванні власної виноробної продукції пізніше за учасників вищезазначеного Консорціуму та без отримання їх дозволу (згоди).

Як встановив АМКУ, такі дії могли призвести до змішування діяльності ТОВ «Таїрово Вайнері» із діяльністю учасників Консорціуму та надати неправомірні переваги у конкуренції внаслідок використання ділової репутації таких учасників. Про зазначене свідчать результати опитування споживачів, проведеного Комітетом.

Антимонопольний комітет ухвалив рішення, яким постановив визнати дії ТОВ «Таїрово Вайнері» порушенням статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та накласти на відповідача штраф у розмірі 946 909 грн.

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