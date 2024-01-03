АМКУ оштрафовал производителя из Одессы за использование обозначения «Prosecco»

Антимонопольный комитет оштрафовал почти на 1 млн грн производителя из Одесской области за неправомерное использование обозначения «Prosecco».

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Антимонопольный комитет Украины сообщил, что оштрафовал ООО «Таирово Вайнери» за неправомерное использование обозначения «Prosecco», которое ранее начали использовать участники «Консорцю ди Тутела Делла Деноминационе ди Ориджине Контролата Просекко» (Италия).

Комитет возбудил дело по заявлению Консорциума по защите наименования контролируемого по происхождению «Prosecco», участники которого экспортируют винодельческую продукцию под этим обозначением на территорию Украины.

ООО «Таирово Вайнери» начало использовать обозначение Prosecco в маркировке собственной винодельческой продукции позже участников вышеупомянутого Консорциума и без получения их разрешения (согласия).

Как установил АМКУ, такие действия могли привести к смешению деятельности ООО «Таирово Вайнери» с деятельностью участников Консорциума и предоставить неправомерные преимущества в конкуренции в результате использования деловой репутации таких участников. Об этом свидетельствуют результаты опроса потребителей, проведенного Комитетом.

Антимонопольный комитет принял решение, которым постановил признать действия ООО «Таирово Вайнери» нарушением статьи 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» и наложить на ответчика штраф в размере 946 909 грн.

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