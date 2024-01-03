Ракетный удар по Киеву: в МВД сообщили о завершении спасательных работ и назвали количество погибших

Спасательные работы продолжались с 29 декабря после массированной вражеской атаки.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что аварийно-спасательные работы в Шевченковском районе Киева после ракетного удара врага 29 декабря завершены. Об этом говорится в пресс-службе МВД.

Отмечается, что в результате атаки погибли 30 человек.

«Работы продолжались с 29 декабря после массированной вражеской атаки. За время работ перемещено и вывезено 470 куб.м разрушенных строительных конструкций. В Киеве погибли 30 человек, из них один человек скончался в больнице», - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что в результате атаки 29 декабря в Украине было поражено 18 населенных пунктов в десяти областях, пострадали 170 человек, погибли - 53, спасены - 22.

Ранее в МВД показали последствия ракетной атаки на Киев, а также уточнили данные по повреждениям.

Мы публиковали фото, как киевляне спасались от ракет в метро.

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