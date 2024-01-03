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  1. Суд инфо

С 1 января хозяйственные суды приобрели новые полномочия

18:55, 3 января 2024
Отныне определенные действия органами АМКУ в отношении соответствующих субъектов возможны только «с разрешения» хозяйственного суда, которое выдается в форме определения.
С 1 января хозяйственные суды приобрели новые полномочия
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1 января 2024 вступил в силу Закон Украины от 09.08.2023 № 3295-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию законодательства о защите экономической конкуренции и деятельности Антимонопольного комитета Украины». Законом внесены изменения, в частности, в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины.

Об этом сообщили в аналитически информационном отделе Хозяйственного суда Тернопольской области.

Відтепер господарські суди розглядатимуть клопотання Антимонопольного комітету України про надання дозволу на проведення перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, доступу до приміщень, систем електронних комунікацій чи місць зберігання інформації, та/або на вчинення окремих процесуальних дій, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, у вигляді проведення огляду, опломбовування (опечатування), накладення арешту на майно, вилучення майна.

Вчинення зазначених дій органами АМКУ щодо відповідних суб’єктів можливо тільки «з дозволу» господарського суду, який видається у формі ухвали. Разом з тим подати таке клопотання заявник може лише за наявності конкретно визначених підстав.

Господарський суд розглядає клопотання в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами. Положення статей 162 і 164 ГПК України не поширюються на вимоги до форми та змісту клопотання органів АМКУ.

За результатами розгляду клопотання суд постановляє ухвалу про залишення клопотання без розгляду, повне або часткове задоволення клопотання чи відмову у задоволенні клопотання.

У суді зауважують, що залишення клопотання без розгляду не перешкоджає повторному зверненню з ним до суду в установленому порядку, після усунення недоліків.

Суд відмовляє у задоволенні клопотання у разі, якщо не наведено достатніх підстав для необхідності проведення перевірки, вчинення окремих процесуальних дій та/або недостатньо обґрунтовано необхідність отримання такого дозволу.

Ухвала про повне або часткове задоволення клопотання може бути оскаржена протягом п’яти днів. При цьому оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала господарського суду про повне або часткове задоволення клопотання не підлягає оприлюдненню до закінчення строків проведення перевірки та/або вчинення відповідних процесуальних дій, визначених в цій ухвалі.

Особливості розгляду справи за клопотаннями органу АМКУ передбачено статтею 252-1 ГПК України.

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