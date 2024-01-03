Президент Гарвардского университета уходит в отставку после скандала с плагиатом, который случился после отсутствия ее реакции на антисемитизм в университетском городке

Президент Гарвардского университета Клодин Гей столкнулась с негативной реакцией из-за отсутствия должного реагирования на антисемитизм в кампусе, а впоследствии – с претензиями по поводу плагиата в ее академических работах, - New York Times.

Источник фото: nyt.com

Президент Гарвардского университета Клодин Гей объявила о своей отставке после того, как попала под обвинения в плагиате и в недостаточной степени среагировала на антисемитизм в университетском городке после нападений ХАМАС на Израиль 7 октября, сообщает New York Times.

Она находилась на этом посту с июля 2023 года, и это кратчайший срок пребывания в должности любого президента Гарварда с момента его основания в 1636 году.

Доктор Гей стала вторым президентом ушедшего в отставку университета за последние недели после того, как она и президенты Университета Пенсильвании и Массачусетского технологического института выступили на слушаниях в Конгрессе 5 декабря, во время которых они, как отмечает издание, уклонились от вопроса о том , следует ли наказать студентов, призывавших к геноциду.

Президент Университета Пенсильвании Элизабет Мэгилл подала в отставку через четыре дня после этого слушания. Салли Корнблут, президент Массачусетского технологического института, также столкнулась с призывами уйти в отставку.

В письме, в котором Клодин Гэй объявила о своем решении, она сказала, что после консультаций с членами руководящего органа университета «стало понятно, что в интересах Гарварда, чтобы она ушла в отставку».

В то же время 53-летняя доктор Гэй предположила, что она являлась мишенью очень личных и расистских нападок.

«Среди всего этого было досадно, когда подвергли сомнению мои обязательства противостоять ненависти и поддерживать научную дисциплину — две фундаментальные ценности, которые являются основополагающими для того, кем я являюсь — и страшно быть подвергнутой личным нападкам и угрозам, вызванным расовым признаком» , – написала она.

В прошлом году новость о назначении доктора Гей была широко расценена как прорывной момент для университета. Дочь гаитянских иммигрантов и эксперт по представительству меньшинств, она заняла должность именно тогда, когда Верховный суд отклонил использование принципа расового сознания в Гарварде и других университетах (29 июня 2023 г. Верховный суд США признал неконституционным учет расовой принадлежности при поступлении в университет, поскольку это противоречило положением XIV поправки к Конституции США, – прим. ред.).

Она также стала основной мишенью некоторых влиятельных выпускников, таких как инвестор-миллиардер Уильям Акман, который был озабочен антисемитизмом и предположил в социальных сетях в прошлом месяце, что Гарвард рассматривал только тех кандидатов в президенты, которые отвечали критериям инклюзии.

Доктор Гэй ушла в отставку после того, как последние обвинения против нее в плагиате были распространены в неподписанной жалобе, опубликованной в понедельник в The Washington Free Beacon, консервативном онлайн-журнале.

Эта жалоба дополнила около 40 других обвинений в плагиате, уже распространенных в журнале. Обвинения подняли вопрос о том, придерживался ли Гарвард в отношении своего президента тех же академических стандартов, что и для его студентов.

На слушаниях в Конгрессе Элиз Стефаник, республиканка из Нью-Йорка, забросала Клодин Гей и других президентов университетов гипотетическими вопросами.

«В Гарварде, — спросила госпожа Стефаник, — нарушает ли призыв к геноциду евреев правила Гарварда по поводу запугивания и преследования? Да или нет?"

«Это может быть, в зависимости от контекста», - ответила доктор Гэй.

Обмен мнениями разгорелся и в социальных сетях и разозлил многих людей, имеющих тесные связи с университетами, отмечает издание.

Доктор Гэй попыталась сдержать последствия, извинившись в интервью, опубликованном в The Harvard Crimson, газете университетского городка. «Когда слова усиливают страдания и боль, я не знаю, как можно чувствовать что-то, кроме жалости», - сказала она.

Впрочем, были признаки того, что споры могли помешать репутации Гарварда. По данным университета в прошлом месяце количество студентов, подавших заявки согласно программе ранних действий университета, позволяющей им принять решение о поступлении в декабре вместо марта, упало примерно на 17%.

Автор: Наталя Мамченко

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