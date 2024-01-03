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  1. В Україні

Ракетний удар по Києву: у МВС повідомили про завершення рятувальних робіт і назвали кількість загиблих

17:09, 3 січня 2024
Рятувальні роботи тривали з 29 грудня після масованої ворожої атаки.
Ракетний удар по Києву: у МВС повідомили про завершення рятувальних робіт і назвали кількість загиблих
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Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що аварійно-рятувальні роботи в Шевченківському районі Києва після ракетного удару ворога 29 грудня завершено. Про це йдеться у пресслужбі МВС.

Зазначається, що внаслідок атаки загинули 30 осіб.

«Роботи тривали з 29 грудня після масованої ворожої атаки. За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 куб.м зруйнованих будівельних конструкцій. У Києві загинуло 30 людей, з них одна людина померла в лікарні», - сказано у повідомленні.

У МВС додали, що унаслідок атаки 29 грудня в Україні було уражено 18 населених пунктів у десяти областях, постраждали 170 осіб, загинули - 53, врятовано - 22.

Раніше у МВС показали наслідки ракетної атаки на Київ, а також уточнили дані щодо пошкоджень. 

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на ракетний обстріл та виділив 5 важливих кроків, яких чекає від західних партнерів.

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