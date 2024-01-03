Ракетний удар по Києву: у МВС повідомили про завершення рятувальних робіт і назвали кількість загиблих

Рятувальні роботи тривали з 29 грудня після масованої ворожої атаки.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що аварійно-рятувальні роботи в Шевченківському районі Києва після ракетного удару ворога 29 грудня завершено. Про це йдеться у пресслужбі МВС.

Зазначається, що внаслідок атаки загинули 30 осіб.

«Роботи тривали з 29 грудня після масованої ворожої атаки. За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 куб.м зруйнованих будівельних конструкцій. У Києві загинуло 30 людей, з них одна людина померла в лікарні», - сказано у повідомленні.

У МВС додали, що унаслідок атаки 29 грудня в Україні було уражено 18 населених пунктів у десяти областях, постраждали 170 осіб, загинули - 53, врятовано - 22.

Раніше у МВС показали наслідки ракетної атаки на Київ, а також уточнили дані щодо пошкоджень.

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на ракетний обстріл та виділив 5 важливих кроків, яких чекає від західних партнерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.