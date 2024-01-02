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Дмитро Кулеба назвав п’ять кроків, яких чекає від партнерів після потужного обстрілу України

13:02, 2 січня 2024
Міністр закордонних справ підкреслив важливість надання Україні додаткових систем ППО та ракет дального радіусу.
Дмитро Кулеба назвав п’ять кроків, яких чекає від партнерів після потужного обстрілу України
Фото: GETTY IMAGES
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Зранку 2 січня Україна пережила чергову терористичну атаку рф по мирних містах. Найбільше постраждали Київ та Харків. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на ракетний обстріл та виділив 5 важливих кроків, яких чекає від західних партнерів.

"путін посилює терор проти України. Сьогодні був завданий вже другий масований ракетний удар всього за чотири дні. Цивільна інфраструктура була пошкоджена, люди були поранені та вбиті, серед них – діти", – написав він у соцмережі. 

Країни Заходу, на його думку, наразі можуть здійснити п’ять кроків у відповідь на терор рф:

  • прискорити надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони та боєприпасів;
  • надати Україні бойові безпілотники всіх типів;
  • надати Україні ракети дальнього радіуса дії 300 км+;
  • схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні;
  • ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

Кулеба зазначив, що у кремлі повинні зрозуміти, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури в Україні.

Раніше у МВС показали наслідки ракетної атаки на Київ, а також уточнили дані щодо пошкоджень. 

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро. 

Також більше 40 людей постраждали у Харкові внаслідок ракетної атаки. 

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