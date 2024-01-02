У Миколаєві під час святкування Нового року жінка побила 4-річну доньку

Родичка сім’ї повідомила в поліцію, що під час святкування Нового року жінка побила доньку, від чого у дитини гематома.

У Миколаєві відкрили кримінальне провадження щодо нанесення тілесних ушкоджень 4-річній дівчинці. Поліція отримала повідомлення від 30-річної родички дитини, яка повідомила, що мати побила свою дочку. Інцидент стався під час святкування Нового року, – повідомляє поліція Миколаївщини.

Поліцейські, вивчаючи обставини справи, дізналися, що сама дитина заявила про те, що була побита матір'ю. Медичний огляд підтвердив наявність гематом та інших травм на тілі дитини, яка наразі знаходиться у лікарні.

Відповідно до частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України, яка стосується "Умисного легкого тілесного ушкодження", правоохоронці розпочали слідство у справі. З 21-річною матір'ю дитини вже проводяться слідчі заходи. Поліція збирає всі необхідні докази та планує проведення судово-медичної експертизи для встановлення обставин події.

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