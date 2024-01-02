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Порядок фінансового моніторингу РЕРів оновлено, – Нацбанк

2 січня набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу стосовно політично значущих осіб – РЕР.

Створення нового Адмінсуду для спорів з НАБУ, НАЗК та Нацбанком, - кінцеві терміни документів з МВФ розійшлися з Планом Уряду для отримання коштів від ЄС

З невідомих причин у Плані Ukraine Facility для отримання від ЄС 50 млрд євро терміни створення нового Адмінсуду на цілий рік розходяться з термінами, вказаними у документах, які погодив для України МВФ.

Не зможемо забезпечувати багатомільярдні надходження до бюджету, – в АРМА різко висловилися проти скорочення своїх працівників

В АРМА виступили категорично проти рішення Кабміну про скорочення своєї чисельності, наголосивши, що на засіданні урядового комітету під головуванням Михайла Федорова, Агентство попереджало про негативні наслідки для держави.

Чи передбачає Національна стратегія доходів оподаткування надходжень на карткові рахунки фізосіб ставкою 18%, - дискусія триває

«Всі доходи громадянина в будь-якій формі, крім звільнених від оподаткування, обкладаються ПДФО з моменту введення прибуткового податку з громадян на початку 90-х. Те, що ця обставина стала новиною для блогера, не повинно нас шокувати», - Данило Гетманцев.

У політикумі обговорюють ідею бронювання військовозобов’язних, що сплачують від 6000 грн податків щомісячно, - ЗМІ

Поки йдеться про бронювання при умові сплати податків 6000 грн на місяць, що відповідає близько 33 400 грн окладу, але це лише проект, - ЗМІ.

  1. В Україні

У Миколаєві під час святкування Нового року жінка побила 4-річну доньку

15:08, 2 січня 2024
Родичка сім’ї повідомила в поліцію, що під час святкування Нового року жінка побила доньку, від чого у дитини гематома.
У Миколаєві під час святкування Нового року жінка побила 4-річну доньку
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У Миколаєві відкрили кримінальне провадження щодо нанесення тілесних ушкоджень 4-річній дівчинці. Поліція отримала повідомлення від 30-річної родички дитини, яка повідомила, що мати побила свою дочку. Інцидент стався під час святкування Нового року, – повідомляє поліція Миколаївщини.

Поліцейські, вивчаючи обставини справи, дізналися, що сама дитина заявила про те, що була побита матір'ю. Медичний огляд підтвердив наявність гематом та інших травм на тілі дитини, яка наразі знаходиться у лікарні.

Відповідно до частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України, яка стосується "Умисного легкого тілесного ушкодження", правоохоронці розпочали слідство у справі. З 21-річною матір'ю дитини вже проводяться слідчі заходи. Поліція збирає всі необхідні докази та планує проведення судово-медичної експертизи для встановлення обставин події.

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