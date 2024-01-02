рф запустила по Україні майже 100 ракет різних типів, — Володимир Зеленський

Щонайменше 70 ракет було збито, з них майже 60 - у районі Києва.

У вівторок, 2 січня, по Україні було запущено майже 100 ракет різних типів, щонайменше 70 ракет було збито, з них майже 60 - у районі Києва. Про це розповів Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Жорсткі удари були і по Харкову. Наразі триває ліквідація наслідків. На жаль, є загиблі», - сказав глава держави.

«Мої співчуття всім рідним і близьким. Багато хто постраждав. Усім надають необхідну допомогу. Я дякую працівникам ДСНС України, поліцейським, лікарям, кожному, хто допомагає людям», - додав Президент.

Зеленський подякував повітряним силам, зенітникам і мобільним вогневим групам.

«Дякую всім у світі, хто допомагає. «Петріоти», «Айріси», «Насамси». Кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя росія відповідатиме», - сказав Зеленський.

Раніше ми писали про ракетну атаку на Київ: пошкоджені будинки, багато постраждалих.

Нагадаємо, що у Соломʼянському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено будинок. Кількість постраждалих зростає.

У КМВА уточнили дані щодо атаки.

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.