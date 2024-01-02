Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи передбачає Національна стратегія доходів оподаткування надходжень на карткові рахунки фізосіб ставкою 18%, - дискусія триває

«Всі доходи громадянина в будь-якій формі, крім звільнених від оподаткування, обкладаються ПДФО з моменту введення прибуткового податку з громадян на початку 90-х. Те, що ця обставина стала новиною для блогера, не повинно нас шокувати», - Данило Гетманцев.

У політикумі обговорюють ідею бронювання військовозобов’язних, що сплачують від 6000 грн податків щомісячно, - ЗМІ

Поки йдеться про бронювання при умові сплати податків 6000 грн на місяць, що відповідає близько 33 400 грн окладу, але це лише проект, - ЗМІ.

Секретарі судових засідань будуть отримувати мінімально 8591 грн, - голова Комітету

В той же час, зарплата членів ВРП та ВККС буде складати мінімально 236 тисяч грн.

Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

Президент Зеленський пропонує уточнити підстави дострокового відкликання дипломатів і дозволити фінансувати їх роботу не лише з бюджету

У законопроекті Володимира Зеленського переглядаються підстави дострокового відкликання дипломатів і передбачає можливість їх переведення у порядку ротації з однієї закордонної дипломатичної установи України до іншої.

  1. В Україні

рф запустила по Україні майже 100 ракет різних типів, — Володимир Зеленський

12:55, 2 січня 2024
Щонайменше 70 ракет було збито, з них майже 60 - у районі Києва.
рф запустила по Україні майже 100 ракет різних типів, — Володимир Зеленський
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У вівторок, 2 січня, по Україні було запущено майже 100 ракет різних типів, щонайменше 70 ракет було збито, з них майже 60 - у районі Києва. Про це розповів Президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Жорсткі удари були і по Харкову. Наразі триває ліквідація наслідків. На жаль, є загиблі», - сказав глава держави.

«Мої співчуття всім рідним і близьким. Багато хто постраждав. Усім надають необхідну допомогу. Я дякую працівникам ДСНС України, поліцейським, лікарям, кожному, хто допомагає людям», - додав Президент.

Зеленський подякував повітряним силам, зенітникам і мобільним вогневим групам.

«Дякую всім у світі, хто допомагає. «Петріоти», «Айріси», «Насамси». Кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя росія відповідатиме», - сказав Зеленський.

Раніше ми писали про ракетну атаку на Київ: пошкоджені будинки, багато постраждалих.

Нагадаємо, що у  Соломʼянському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено будинок. Кількість постраждалих зростає. 

У КМВА уточнили дані щодо атаки.

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Любов Костюк
    Любов Костюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова