В Токио девушка с ножом напала на пассажиров в вагоне поезда, видео

В результате нападения в Токио пострадало четыре человека.

Фото: NHK

В Токио неизвестная девушка совершила нападение на пассажиров в вагоне поезда, передает местное издание NHK.

В результате инцидента, 4 человека получили ранения, их доставили в больницу.

Отмечается, что около 23:00 по местному времени в полицию поступило сообщение о том, что женщина размахивала ножом в поезде, который стоит на станции Акихабара в Токио.

Женщину уже задержали правоохранительные органы. Сейчас следствие выясняет ее мотивы.

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