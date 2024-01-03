SpaceX Илона Маска запустила спутники Starlink с подключением к смартфонам

Илон Маск заявил, что SpaceX запустила первые спутники Starlink с функцией Direct to Cell – прямым подключением к смартфонам.

Источник фото: getty

Илон Маск отчитался о запуске на орбиту первых спутников Starlink, поддерживающих технологию передачи данных на обычные смартфоны. Спутники необходимы для работы сервиса Starlink Direct to Cell.

По словам Маска, это позволит обеспечить мобильную связь в любой точке Земли.

«Заметьте, что она поддерживает только ~7 Мб на луч, а они очень велики, поэтому, хотя это замечательное решение для мест, где нет сотовой связи, оно не может конкурировать с имеющимися наземными сотовыми сетями», – написал Маск.

Как пишет «ITC», сервис обещает беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным для LTE-телефонов по всему миру. Direct to Cell будет работать с имеющимися телефонами с поддержкой LTE. Согласно заявлениям компании, «не нужно вносить изменения в аппаратное обеспечение, прошивку или специальные приложения, обеспечивая беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным».

Источник фото: twitter.com/SpaceX

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