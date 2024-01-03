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Президент Гарвардского университета Клодин Гей столкнулась с негативной реакцией из-за отсутствия должного реагирования на антисемитизм в кампусе, а впоследствии – с претензиями по поводу плагиата в ее академических работах, - New York Times.

НАПК прогнозирует, что новые подходы к проверке деклараций увеличат количество чиновников, привлеченных к ответственности

Изменение подходов к проверке деклараций будет способствовать большей эффективности НАПК, потому что к ответственности будут привлечены больше чиновников.

Осужденный утверждал, что вопреки условиям соглашения о признании виновности ему не вернули авто, - что решил Верховный Суд

Сторона защиты утверждала, что вопреки условиям соглашения о признании виновности, предусматривавшим возврат обвиняемому автомобиля, который использовался в преступной деятельности, судом была применена к нему специальная конфискация.

Не возврат, а отказ в открытии производства, — Верховный Суд высказался по поводу действий апелляционного суда в случае, если определение не подлежит апелляционному обжалованию

Если определение суда первой инстанции не подлежит обжалованию в апелляционном порядке, апелляционный суд должен принять решение об отказе в открытии апелляционного производства, а не о возвращении апелляционной жалобы.

  1. В мире

SpaceX Илона Маска запустила спутники Starlink с подключением к смартфонам

17:32, 3 января 2024
Илон Маск заявил, что SpaceX запустила первые спутники Starlink с функцией Direct to Cell – прямым подключением к смартфонам.
SpaceX Илона Маска запустила спутники Starlink с подключением к смартфонам
Источник фото: getty
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Илон Маск отчитался о запуске на орбиту первых спутников Starlink, поддерживающих технологию передачи данных на обычные смартфоны. Спутники необходимы для работы сервиса Starlink Direct to Cell.

По словам Маска, это позволит обеспечить мобильную связь в любой точке Земли.

«Заметьте, что она поддерживает только ~7 Мб на луч, а они очень велики, поэтому, хотя это замечательное решение для мест, где нет сотовой связи, оно не может конкурировать с имеющимися наземными сотовыми сетями», – написал Маск.

Как пишет «ITC», сервис обещает беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным для LTE-телефонов по всему миру. Direct to Cell будет работать с имеющимися телефонами с поддержкой LTE. Согласно заявлениям компании, «не нужно вносить изменения в аппаратное обеспечение, прошивку или специальные приложения, обеспечивая беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным».

Источник фото: twitter.com/SpaceX

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