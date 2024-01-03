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Налоговая усиливает контроль за торговлей на интернет-площадках

17:32, 3 января 2024
Продавал через OLX мопеды иностранного производства без применения РРО – налоговики усиливают проверки интернет-продавцов.
Налоговая усиливает контроль за торговлей на интернет-площадках
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Государственная налоговая служба сообщила, что работниками подразделения фактических проверок в Николаевской области во время очередной проверки субъекта хозяйствования, осуществляющего реализацию подакцизных товаров с помощью Интернет-платформы «OLX» в городе Николаеве, установлены факты продаж мопедов иностранного производства без применения РРО/ПРРО и надлежащего ведения учета товарных запасов на общую сумму более 250 тыс. грн, что свидетельствует о нарушении продавцом п.1, 2 и 12 ст. 3 Закона об РРО.

«ГНС акцентирует внимание, что выполнение требований законодательства, напрямую или косвенно связанного с пополнением казны, является обязанностью каждого налогоплательщика», отметили в налоговой.

Там напомнили, что правовые основы применения регистраторов расчетных операций и программных регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг определяет Закон от 6 июля 1995 №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли общественного питания и услуг» . При этом применение РРО/ПРРО обязательно при проведении расчетов в наличной форме и/или с использованием электронных платежных средств за проданные товары, в том числе через известные Интернет-платформы.

В настоящее время продажа товаров через интернет не освобождает налогоплательщиков от государственной регистрации, а также, в случае осуществления оплаты за товары в наличной форме, от применения РРО/ПРРО.

Также в ГНС рассказали, что работниками отдела фактических проверок подразделения налогового аудита в Тернопольской области в ходе проведения фактической проверки интернет-магазина, осуществляющего реализацию резиновых изделий, обнаружен наемный работник без заключения трудового договора и установлены нарушения порядка проведения наличных расчетов и расчетов с использованием электронных платежных средств за товары (услуги)

По результатам проведенной фактической проверки на нарушителя составлены материалы проверки и протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, копии материалов проверки переданы в территориальное управление Государственной службы Украины по вопросам труда для принятия соответствующих мер и применения к нарушителю штрафных санкций.

Государственная налоговая служба предостерегает физических лиц и других субъектов хозяйствования о недопустимости осуществления хозяйственной деятельности без госрегистрации и обращает внимание на обязательное применение РРО/ПРРО при продаже товаров через интернет в случае осуществления оплаты за товары в наличной форме.

Автор: Наталья Мамченко

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