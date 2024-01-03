НБУ завершує оновлення нормативно-правової бази для ринку небанківських фінпослуг

Наразі у НБУ вже затвердили три десятки нормативно-правових актів для страховиків, фінансових компаній і кредитних спілок.

Національний банк України повідомив, що завершує оновлення нормативно-правової бази відповідно до нових Законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про страхування» і «Про кредитні спілки». Про це йдеться у пресслужбі НБУ.

У Нацбанку зазначають, що протягом вересня – грудня Правлінням НБУ затверджено три десятки нормативно-правових актів для страховиків, фінансових компаній і кредитних спілок, зокрема:

- для страхового ринку (щодо класів страхування й укладання договорів за класами, системи управління, авторизації актуаріїв, реєстрації брокерів та провадження посередницької діяльності, забезпечення платоспроможності, обліку договорів та захисту інформації, добровільного виходу з ринку, таємниці страхування тощо);

- для кредитних спілок (модельний статут, особливості діяльності об’єднаних кредитних спілок);

- для фінансових компаній та ломбардів (пруденційні вимоги, регулювання діяльності компаній з надання гарантій);

- з питань захисту прав споживачів (нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових та обмежених платіжних послуг, розкриття інформації про страховий продукт, особливості укладення договорів страхування, заходи впливу за порушення колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів);

- щодо Кредитного реєстру НБУ (оновлено Положення про Кредитний реєстр НБУ, правила взаємодії фінансових компаній і кредитних спілок з НБУ щодо Кредитного реєстру);

- із загальних питань небанківського фінансового ринку (авторизація надавачів фінансових послуг, використання електронних підпису та печатки, таємниця фінансової послуги, складання та подання звітності, безвиїзний нагляд та нагляд на консолідованій основі, інспекційні перевірки, вимоги до документів, застосування коригувальних заходів /заходів раннього втручання / заходів впливу, здійснення тимчасової адміністрації страховика / кредитної спілки).

У НБУ додають, що всі проєкти до їх затвердження Правлінням Національного банку обговорювалися з ринком шляхом оприлюднення для громадського обговорення на сторінках офіційного Інтернет-представництва НБУ, під час зустрічей і круглих столів за участю фахівців профільних департаментів НБУ.

Наразі після обговорення готуються до розгляду Правлінням Національного банку низка положень для кредитних спілок: про регулювання їх діяльності, вимоги до системи управління, визначення пов’язаних осіб, реорганізацію та ліквідацію за рішенням загальних зборів.

Раніше НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, і додав новий індикатор підозрілості фінансових операцій.

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