Превышение суммы финансовых операций, заявленной клиентом, - Нацбанк внес изменения по мониторингу

НБУ уточнил обязанность банков по мониторингу деловых отношений в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, и добавил новый индикатор подозрительности финансовых операций.

Несоответствие фактических объемов финансовых операций заявленному клиенту – юридическому лицу и ФЛП на этапе установления деловых отношений с банком / при его обслуживании внесено как новый индикатор подозрительности финансовых операций.

Так, Национальный банк уточнил обязанность банков по мониторингу деловых отношений в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Речь идет об изменениях в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины №65 и в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления НБУ № 107.

Они вступили в силу 2 января.

Так, до изменений в п. 5-3 Приложения 1 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга было определено, что требования, определенные в пунктах 5-1, 5-2 Приложения 1, не распространяются на клиентов – физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющие рациональное обоснование, учитывая риск-профиль таких физических лиц, и деловым отношениям с которыми не присущи критерии рисков, и финансовые операции которых не содержат индикаторов подозрительности финансовых операций, включая определенные банком.

То есть, на них не распространялись требования, согласно которым:

5-1 – Банк для установления деловых отношений с клиентом (проведение финансовой операции без установления деловых отношений) или при его дальнейшем обслуживании, используя риск-ориентированный подход, принимает меры с целью установления (проверки) финансовой возможности клиента осуществлять заявленный (запланированный) им объем финансовых сделок.

5-2 – Банк при мониторинге деловых отношений в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом, обязан в течение 10 рабочих дней проанализировать его финансовые возможности осуществлять соответствующие финансовые операции и при необходимости выяснить причины превышения.

Теперь же на указанных в п. 5-3 клиентов не будут распространяться только требования пункта 5-2.

Кроме того, условия п. 5-3 распространены на юридических лиц и ФЛП.

«Финальная» версия п. 5-3 будет выглядеть так.

Требования, определенные в пункте 5-2 приложения 1 к Положению, не распространяются на клиентов – юридических лиц и ФЛП, а также физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющих рациональное обоснование, учитывая риск-профиль таких физических лиц и деловым отношениям с которыми не присущи критерии рисков, и финансовые операции которых не содержат индикаторов подозрительности финансовых операций, включая определенные банком.

Кроме того, в Приложении 20 «Индикаторы подозрительности финансовых операций» в п. 30-1, которое называет таким индикатором превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом до установления деловых отношений/обновленной во время его обслуживания, уточнено , что речь идет именно о клиенте – физическом лице. При этом этот индикатор не распространяется на клиентов, указанных в пункте 5-3 приложения 1 к настоящему Положению.

То есть, он не распространяется на клиентов – юридических лиц и ФЛП, а также физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющих рациональное обоснование, учитывая риск-профиль таких физических лиц, и деловым отношениям с которыми не присущи критерии рисков , и финансовые операции не содержат индикаторов подозрительности финансовых операций, включая определенные банком.

Также добавлен новый индикатор (п. 30-3), звучащий следующим образом:

«Несоответствие фактических объемов финансовых операций заявленным клиентом – юридическим лицом и ФЛП на этапе установления деловых отношений с банком/при его обслуживании».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», основной массив изменений в нормативно-правовые акты касается вопросов финансового мониторинга обслуживания клиентов из категории политически значимых лиц – РЕР.

Автор: Наталья Мамченко

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