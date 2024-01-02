Порядок финансового мониторинга РЕРов обновлен, – Нацбанк

2 января вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга в отношении политически значимых лиц – РЕР.

Мониторить сделки РЕРов будут по-новому. Национальный банк обновил нормативно-правовые акты по вопросам финансового мониторинга обслуживания клиентов из категории политически значимых лиц – РЕР. Это сделано с целью имплементации требований Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» по отношению к политически значимым лицам» №3419-IX.

Как напомнили в НБУ, Законом № 3419-IX статус PEP устанавливается пожизненно, но в то же время разработаны механизмы предотвращения формального подхода субъектов первичного финмониторинга к обслуживанию клиентов, имеющих такой статус. В принятом парламентом законе определено, что при установлении деловых отношений с РЕР и их обслуживании субъекты первичного финмониторинга обязаны применять риск-ориентированный подход.

Национальный банк внес соответствующие нормы в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга и в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга.

В частности, если со времени прекращения выполнения РЕР выдающихся публичных функций прошло более 12 месяцев и субъект первичного финансового мониторинга убедится, что такое лицо больше не имеет риска, характерного для РЕР, а также других рисков, он не будет применять в отношении этого лица, членов его семь и лиц, связанных с ней, определенные меры, предусмотренные Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Для принятия такого решения финансовое учреждение должно провести анализ финансовых операций РЕР, членов его семьи и лиц, связанных с ним, со дня прекращения выполнения им выдающихся публичных функций.

В случае отказа клиенту, являющемуся РЕР, от установления или поддержания деловых отношений или проведения финансовой операции финансовое учреждение обязано в течение пяти рабочих дней предоставить клиенту объяснение с обоснованием причины отказа. Такое объяснение учреждение должно предоставить клиенту с собственноручной подписью/наложением КЭП руководителя учреждения.

Национальный банк также уточнил обязанность банков по мониторингу деловых отношений в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.

Вышеприведенные требования определены постановлением Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины по вопросам финансового мониторинга» от 29 декабря 2023 № 198, которое вступило в силу со 2 января 2024 года.

Постановлением внесены изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65 и в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 28 июля 2020 года № 10.

Напомним, принятие Закона №3419-IX от 17 октября 2022 года является исполнением одного из структурных маяков Меморандума МВФ. Закон №3419-IX направлен на имплементацию международных стандартов FATF и норм европейского законодательства в сфере финансового мониторинга в законодательство Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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