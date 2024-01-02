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  1. В Украине

Для ветеранов войны и членов их семей упростили процедуру назначения льгот на оплату коммуналки

19:18, 2 января 2024
Правительство упростило процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны.
Для ветеранов войны и членов их семей упростили процедуру назначения льгот на оплату коммуналки
Источник фото: Униан
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Правительство упростило процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны (лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, участников войны) и членов их семей.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, для этого принят экспериментальный Порядок взятия на учет и назначение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для этих категорий населения. Он заработает через 4 месяца после технических доработок информационных систем.

Он предполагает значительные упрощения:

  • если человек не может самостоятельно подать заявление на назначение льготы на ЖКУ – с мая 2024 года это смогут сделать за него члены семьи;
  • вместо двух отдельных заявлений, которые нужны сейчас, можно будет подавать единое упрощенное: о взятии на учет как льготника, так и о предоставлении льгот;
  • такое заявление можно будет подать не только в бумажной форме, но и в электронной, в частности, средствами Портала Дія;
  • объем информации, необходимой для назначения льгот, уменьшится. Часть данных Минсоцполитики и ПФУ будут получать посредством обмена и взаимодействия между информационными системами государственных органов.

Согласно действующему законодательству, для назначения льгот на жилищно-коммунальные услуги человек, имеющий право на них, должен был лично обратиться в уполномоченные органы. Поэтому иногда украинские защитники не могли оформить такие льготы. Принятые Правительством изменения позволят ветеранам и их семьям воспользоваться социальными гарантиями, предусмотренными государством, убеждены в Минсоцполитике.

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