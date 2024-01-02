Порядок фінансового моніторингу РЕРів оновлено, – Нацбанк

2 січня набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу стосовно політично значущих осіб – РЕР.

Моніторити правочини РЕРів будуть по-новому. Національний банк оновив нормативно-правові акти з питань фінансового моніторингу щодо обслуговування клієнтів з категорії політично значущих осіб – РЕР. Це зроблено з метою імплементації вимог Закону «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб» №3419-IX.

Як нагадали у НБУ, Законом № 3419-IX статус PEP установлюється пожиттєво, але водночас розроблено механізми для унеможливлення формального підходу суб’єктів первинного фінмоніторингу до обслуговування клієнтів, які мають такий статус. В ухваленому парламентом законі визначено, що під час установлення ділових відносин із РЕР та їх обслуговування суб’єкти первинного фінмоніторингу зобов’язані застосовувати ризик-орієнтований підхід.

Національний банк уніс відповідні норми до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу та Положення про здійснення установами фінансового моніторингу.

Зокрема, якщо з часу припинення виконання РЕР визначних публічних функцій пройшло понад 12 місяців і суб’єкт первинного фінансового моніторингу переконається, що така особа більше не має ризику, притаманного РЕР, а також інших ризиків, він не вживатиме щодо цієї особи, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних із нею, певних заходів, передбачених Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Для ухвалення такого рішення фінансова установа має здійснити аналіз фінансових операцій РЕР, членів її сім’ї та осіб, пов’язаних з нею, з дня припинення виконання нею визначних публічних функцій.

У разі відмови клієнту, який є РЕР, від встановлення або підтримання ділових відносин, або проведення фінансової операції фінансова установа зобов’язана протягом п’яти робочих днів надати клієнту пояснення з обґрунтуванням причини відмови. Таке пояснення установа має надати клієнтові з власноручним підписом / накладанням КЕП керівника установи.

Національний банк також уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом.

Вищенаведені вимоги визначені постановою Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу" від 29 грудня 2023 року № 198, що набрала чинності з 2 січня 2024 року.

Постановою внесено зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 та до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107.

Нагадаємо, ухвалення Закону № 3419-IX від 17 жовтня 2022 року є виконанням одного зі структурних маяків Меморандуму МВФ. Закон № 3419-IX спрямований на імплементацію міжнародних стандартів FATF та норм європейського законодавства в сфері фінансового моніторингу в законодавство України.

Автор: Наталя Мамченко

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