Новый обмен пленными: Кирилл Буданов сообщил, что среди освобожденных есть защитники Чернобыльской АЭС, видео

По словам главы ГУР, обмен готовился достаточно долго – участие в организации процесса принимали ОАЭ.

Фото: Владимир Зеленский

Как мы писали, 3 января, состоялся обмен пленными впервые за достаточно долгое время. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что среди освобожденных есть защитники Чернобыльской АЭС.

По словам Буданова, обмен готовился достаточно долго – участие в организации процесса принимали ОАЭ.

Среди освобожденных есть боевой медик, защитники Азовстали, острова Змеиный, защитники ЧАЭС, попавшие в плен в первые дни полномасштабного вторжения.

Домой сегодня вернулись 230 человек.

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