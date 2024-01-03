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Давид Арахамия внес законопроект об изменениях в процедуре назначения Премьер-министра и членов Кабмина

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Давид Арахамия внес законопроект об изменениях в процедуре назначения Премьер-министра и членов Кабмина

18:30, 3 января 2024
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия зарегистрировал проект изменений в закон о Кабмине по механизму назначения премьер-министра Украины и министров.
Давид Арахамия внес законопроект об изменениях в процедуре назначения Премьер-министра и членов Кабмина
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В Верховной Раде 29 декабря зарегистрирован законопроект 10385 о внесении изменений в статьи 8 и 9 Закона «О Кабинете Министров Украины» об уточнении процедуры осуществления некоторых полномочий депутатской фракции, действующей на правах коалиции. Инициатором выступает глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Соответствующие статьи регулируют порядок назначения премьер-министра Украины и членов правительства.

Как известно, премьер-министр Украины назначается на должность Верховной Радой по представлению Президента Украины.

Президент вносит представление о назначении по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, в состав которой входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, в срок не позднее пятнадцатого дня после поступления такого предложения.

Давид Арахамия предлагает добавить к субъектам внесения предложения Президенту также «депутатскую фракцию, действующую на правах коалиции». Соответствующие изменения предусмотрены в статью 8 закона о Кабмине.

А также определить, что предложение депутатской фракции, действующей на правах коалиции, подается Президенту Украины с подписью председателя такой депутатской фракции, а в случае его отсутствия – первого заместителя председателя такой депутатской фракции или другого уполномоченного представителя – народного депутата Украины, члена депутатской фракции, что действует на правах коалиции.

Аналогичные изменения законопроект предусматривает в статью 9 закона, регулирующую порядок назначения министров.

Так, члены Кабинета Министров Украины кроме Премьер-министра Украины, Министра обороны и Министра иностранных дел назначаются на должность Верховной Радой по представлению Премьер-министра.

К статье предлагается добавить, что коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, или действующая на правах коалиции депутатская фракция вносит Премьер-министру Украины предложения по кандидатурам в состава Кабинета министров Украины. Такие предложения представляются в порядке, установленном частью третьей статьи 8 настоящего Закона. То есть за подписью председателя такой депутатской фракции, а в случае его отсутствия – первого заместителя председателя такой депутатской фракции или другого уполномоченного представителя – народного депутата Украины, члена депутатской фракции, действующего на правах коалиции.

Как указывает автор, хотя Конституция Украины предусматривает полномочия действующей на правах коалиции депутатской фракции по внесению соответствующих предложений по назначению членов правительства, однако в Законе «О Кабинете Министров Украины» отсутствует четкая регламентация соответствующей процедуры.

«Хотя раньше вопрос об отсутствии четкой регламентации вышеуказанной процедуры назначения членов Правительства не поднимался, его актуальность выросла в контексте начала функционирования с 2019 года депутатской фракции, имеющей права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, предусмотренные Конституцией», – отмечает инициатор законопроекта.

Автор: Наталья Мамченко

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