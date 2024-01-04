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  1. В Украине

Бил кухонным ножом по оппоненту: в Киеве застолье чуть не завершилось убийством

07:59, 4 января 2024
Мужчина во время ссоры нанес несколько ударов кухонным ножом по туловищу оппонента.
Бил кухонным ножом по оппоненту: в Киеве застолье чуть не завершилось убийством
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который во время конфликта нанес несколько ударов кухонным ножом по туловищу оппонента. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Полицейские установили, что вечером в модульном вагончике на территории строительной площадки по улице Столичное шоссе в Голосеевском районе компания мужчин распивали спиртные напитки. Во время застолья между присутствующими возник конфликт, переросший в драку, в результате которой подозреваемый нанес несколько ударов кухонным ножом по туловищу оппонента. Вещественное доказательство он выбросил, а сам с места совершения преступления скрылся.

Злоумышленник скрывался от стражей порядка в канализационном люке. 39-летний уроженец Сумщины задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

По решению суда на момент проведения досудебного расследования подозреваемый будет находиться под стражей.

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